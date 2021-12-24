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Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı - Son Dakika

Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı

24.12.2021 22:02

Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attıİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, 4'üncü sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği ileri sürülürken, aile çocukları için aldığı darp raporunun ardından öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı

İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, 4'üncü sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği ileri sürülürken, aile çocukları için aldığı darp raporunun ardından öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Okul yönetiminin onlarca kameranın içerisinden olayın gerçekleştiği açıyı gören güvenlik kamerasının çalışmadığı yönde yetkililere bilgi verdiği iddia edilirken, anne Rüya Seda M. (34), "Çocuğumuzun arkasındayız. Olayın aydınlatılmasının ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan, Buca Kaymakamlığı tarafından öğretmenin 1 ay süreyle öğrenciye yaklaşmaması yönünde karar alındı.

Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda tekme-tokat darp edildiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, bir şiddet olayı da İzmir-Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıfta okuyan Atlas M.M. (9), akşam okuldan eve gediğinde annesi Rüya Seda M.'ye (34), "Teneffüste okul bahçesinde arkadaşımla tartışırken bir başka sınıfta görevli nöbetçi kadın öğretmen yanıma gelerek bana tokat attı. Ardından boynumu çimdirerek beni yaka paça sınıfa götürüp önce duvara ittirdi, bir tane daha tokat attı" diye durumu anlattı.

"Darp raporu alıp şikayetçi olduk"

Oğlu Atlas M.M.'nin şiddete uğradığını, bu esnada hem okul bahçesinde hem de sınıfta olaya şahit olan arkadaşlarının olduğunu söylemesi üzerine hemen çocuğunun sınıf öğretmenini aradığını söyleyen anne Rüya Seda M., "Konuyla ilgili sınıf öğretmenimizi aradım; fakat kendisinin olaya duyarsız kalarak bu üzücü durumu geçiştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Kısa süre içerisinde de olayı gerçekleştiren kişinin bir başka sınıfta görevli sınıf öğretmeni F.M.O. isimli kadın olduğunu öğrendik. Daha sonra ise çocuğumuzu hastaneye götürüp darp raporu aldık ve emniyete giderek şikayetçi olduk. Avukat ve pedagog eşliğinde ifade veren çocuğumuz da darp edildiğini ifade ederek o öğretmen hakkında şikayetçi oldu" dedi.

Bütün kameralar çalışırken olayı gören kamera çalışmıyormuş

Okul yönetimi ile görüştüklerinde yönetimin kendilerine 'olayın güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından aydınlatılabileceğini' söylediklerini belirten Rüya Seda M. "Okul yönetiminin, güvenlik kamerasını talep eden yetkililere onca çalışan güvenlik kameraları içerisinde çocuğumuzun darp edildiği bölgeyi gören kameranın çalışmadığı yönünde iddiada bulunduklarını öğrendik. Kamera görüntüsü olmadığı için durumu ispat edemiyoruz. Bu şekilde olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Çocuğumuz o gece sabaha kadar ağladı ve uyuyamadı. Şuan okula gitmek istemiyor. Kesinlikle çocuğumuzun arkasındayız. Yetkililerce olayın aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakamlık tarafından öğretmene uzaklaştırma kararı verildi

Atlas M.M.'nin teyzesi Eda Nisa Tıranpa ise olayı duyduğunda büyük bir üzüntü yaşadığını ve öğretmen ile görüşmek için okula gittiğini kaydetti. Tıranpa, "Yeğenimle birlikte konuşmak için müdürün odasına gittiğimizde konuyu teyzesi olarak dinleme ve öğrenme hakkım olması rağmen müdür ve odada bulunan öğretmen F.M.O., ikimizi kapı dışarı etti. Bense kapının ardından müdür ile öğretmenin konuşmasına kulak misafiri oldum. Öğretmenin, müdüre yeğenim hakkında 'bir arkadaşı ile tartıştığı için tutup duvara fırlattığını, çok yaramaz olduğu için bunu yaptığını, isteseydi daha büyük bir güç kullanarak boynunda büyük bir iz bırakabileceğini' söylediğini duydum. Bunun üzerine odaya girdim ve 'hocam siz nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, tutup duvara fırlatmakta bir şiddet buna hakkınız var mı?' diye sorduğumda, öğretmen, 'evet ben onu tutup duvara fırlattım ve yeter artık diye bağırdım' dedi ve Atlas'a bakıp, 'bunda ne var? İstediğiniz yere gidip şikayet edebilirsiniz' şeklide konuştu. Bunun üzerine olayın bizi derinden üzdüğünü ve aile olarak konunun sonuna kadar da takipçisi olacağımızı ifade ettim" diye konuştu.

Öte yandan, Buca Kaymakamlığı, karakolca düzenlenen Can Güvenliği İzlem Formunda öğretmen F.M.O. hakkında 'kasten yaralama' olayı ilgili olarak Atlas M.M.'ye bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda karar alındı.

Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı
Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı
Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı

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Öğretmen, Aksaray, İzmir, Rüya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'dan sonra İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası... Duvara fırlatıp, tokat attı - Son Dakika
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