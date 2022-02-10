Üye Girişi
Aksaray'dan Suriye'ye 8 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Aksaray'dan Suriye'ye 8 tır yardım gönderildi

10.02.2022 15:13
Aksaray'dan Suriye'ye 8 tır yardım gönderildi

Aksaray Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Aksaray Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla tedarik edilen yardımları taşıyan tırlar yola çıkmadan önce Aksaray Müftülüğü önünde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, konuşmasında, Aksaray halkının katkılarıyla hazırlanan 8 tırdan oluşan yardım konvoyunu İdlib'e uğurlayacaklarını söyledi.

İdlib'deki insanların soğuk kış şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Güller, "Biz de bu yaşanan sıkıntılara biraz da olsa çözüm olabilmek adına yardım kampanyası başlattık. Allah'a hamdolsun vatandaşlarımız kampanyaya çok büyük ilgi gösterdi. İçinde un, yatak, kömür, temizlik ürünleri ve battaniye gibi malzemeler bulunan 8 tırı yolcu edeceğiz. Rabb'im katkı sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

Duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye'ye doğru yola çıktı.

YORUMLAR
500

Türkiye Diyanet Vakfı, Aksaray, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'dan Suriye'ye 8 tır yardım gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'dan Suriye'ye 8 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement