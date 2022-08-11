TAŞ BOYAMA VE MİNYATÜR RESİM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

AKSARAY'dan tatile gittiği Mersin'de bir tuhafiye işletmesinin vitrinde gördüğü boyalı ve desenli taşlardan etkilenen Füsun Ergüneş (60),10 yıldır taş boyama ve minyatür tablo sanatıyla ilgileniyor. Ergüneş, "Evimde kendimi geliştirerek yüzlerce farklı ebatta taşları boyayarak bir kısmını tablo haline getirdim ve bir kısmını da renkli desenler çizerek taşları hayat veriyorum. Bunun yanında minyatür tablolar yöneldim. Tarihimizi tablolara yansıtıyorum ve yaparken de sanki yaşıyormuş gibi hissediyorum. Çalışırken ise dünyadan soyutlanarak yapıyorum. Manzara ile insan figürlerine uzun uğraşlar ve emek isteyen bir sanat dalı.ö dedi. 3 çocuk annesi Füsun Ergüneş, 10 yıl önce tatil için gittiği Mersin'de bir iş yerinin vitrininde boyalı ve desenli taşları gördü. Evde taşları boyayıp desen vermeye başlayan Ergüneş, kendini geliştirip, bunu bir sanata dönüştürdü. Ergüneş, "Taş boyama, yağlı boya tablolar ile minyatür tablolar yaparak günümü güzelleştiriyorum. Resim yapmak benim en büyük hobim. Resimleri yaparken de çok büyük zevk alarak yapıyorum. Taş boyamı işini Akdeniz bölgesinde bir işletmenin vitrininde süs olarak gördüm ve ondan sonra evimde kendimi geliştirerek yüzlerce farklı ebatta taşları boyayarak bir kısmını tablo haline getirdim ve bir kısmını da renkli desenler çizerek taşları hayat veriyorum. Bunun yanında minyatür tablolar yöneldim. Tarihimizi tablolara yansıtıyorum ve yaparken de sanki yaşıyormuş gibi hissediyorum. Çalışırken ise dünyadan soyutlanarak yapıyorum. Manzara ile insan figürlerine uzun uğraşlar ve emek isteyen bir sanat dalı. diye konuştu. TAŞ BOYAMA VE RESİM YAPARAK HAYATA BOZİTİF BAKIYORUM

Ergüneş, Resme ilk başladığımda marangozlardan aldığım suntalarla başladım. Daha sonra tuallerin üstünde çalışmalarımı sürdürdüm. Resim yaparken en ufak bir detaya dahi çok uzun uğraşlarda versem zevkle çalışıyorum. Bazen yaptığım bir tablo 2 ay bile sürdüğü oluyor. En kısa sürede yaptığım ise 1 aya yaklaşıyor. Sattığım kişiler ürünlerimi evlerinin en güzel köşesine asıp, bana resmini çekip gönderiyorlar zaman benim tüm yorgunluğum gidiyor. Bunun yanında hediye etmekten ve müstakil evimi resimlerle ve taşlarla süslemekten de çok hoşlanıyorum. Osmanlı kadın çalışmaları yaparak gençlerimize geçmişimizi anlatıyorum. 3 çocuğum ve torunlarım gittikten sonra resme daha çok yöneldim ve daha çok vakit ayırmaya başladım. İnanın resim yapmak inanan psikolojimi o kadar düzelti ki hayata artık pozitif bakıyorum." dedi.