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Aksaray'dan Türkiye'ye Örnek Proje - Son Dakika

Aksaray'dan Türkiye'ye Örnek Proje

17.06.2021 21:06
Aksaray'dan Türkiye'ye Örnek Proje, System.String[]

-Vali Hamza Aydoğdu; "Karakter Eğitimi Projesi toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan çok anlamlı ve önemli bir projedir"Aksaray Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde "Karakter Eğitimi" projesi Aksaray'da başarılı...

-Vali Hamza Aydoğdu; "Karakter Eğitimi Projesi toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan çok anlamlı ve önemli bir projedir"

Aksaray Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde "Karakter Eğitimi" projesi Aksaray'da başarılı şekilde yürütülüyor. Proje kapsamında belirlenen 25 değer 0-6 grubu çocukların eğitim gördüğü pilot okul olarak belirlenen anaokullarında 'Karakter Eğitimi' başlığı ile uygulamalı olarak verilmeye başlandı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu projenin uygulandığı anaokullarının sergi açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Aydoğdu; KOP İdaresi ile çok anlamlı bir proje başlattıklarını projenin Türkiye'ye örnek olacak başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Öğrencilerden kurulu mehteran takımının gösterisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu; "Çocukların bütün karakterinin tamamına yakını 0-6 yaş arasında şekilleniyor. Bu yaş aralığında biz değerleri, çocuk nasıl bir ortamda yaşıyor? Nasıl bir aile ortamında yaşıyor? Nasıl bir kültür, medeniyet havzasında yaşıyor? Bunları çocuklarımıza anlatmak yetmiyor aynı zamanda uygulamalı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Bunu öğrettikten sonra çocuk ne kadar savrulursa savrulsun eninde sonunda aslına rücu ediyor. Bizim burada yapmak istediğimiz bu. Çünkü çocuğu küçük yaşlarda değerler malzemesi ile tanıştırmazsak belli bir yaştan sonra bunları çocuklara vermek çok zor oluyor "dedi.

Projede her ferdin uymak zorunda olduğu, bütün toplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan; doğruluk, iyilik, yardımseverlik ve öz güven gibi özelde her bireyin, genelde de toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerlerin ele alındığını vurgulayan Vali Aydoğdu: "Bekleyebilmeyi öğütleyen, sabrı öğreten Karakter Eğitimi ile tahammülsüz değil sabreden nesiller yetiştirme fikri eyleme dönüştürülmüştür. Kişilik gelişiminin büyük çoğunluğu okul öncesi dönemde gerçekleştiğinden projede okul öncesi eğitim kurumlarına ayrıca önem verilmiştir. " diye konuştu.

Açılan sergide anaokulların değerler eğitimi kapsamında pandemiye rağmen yaptıkları etkinlikleri anlattıklarını kaydeden Vali Aydoğdu; "Yapılan çalışmalar uygulama olarak çok güzel anlamlar ifade ediyor. Biz bu yıl pilot uygulama ile yürütülen projeyi anaokullarımızın tamamında uygulamaya geçireceğiz"dedi.

Konuşmaların ardından anaokulları ve liselerin de katıldığı sergiyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İş-Kur Müdürü Mahmut Akkuş, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, STK Temsilcileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Türkiye, Aksaray, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aksaray'dan Türkiye'ye Örnek Proje - Son Dakika


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