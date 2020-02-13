Aksaray doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar 5 yaralı

6 saat önce

Doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar: 5 yaralıAKSARAY'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

AKSARAY'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Erkal'ın, doğum yapan kızlarını görmek için Gaziantep'ten İzmit'e gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İstanbul'da makarna taşıyan Ahmet Erkal (39) yönetimindeki 47 LG 841 plakalı TIR, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Ahmet Erkal, kızı Elif Erkal (20), oğlu Sefa Erkal (8), yeğeni hamile Habibe Doğan (32), Habibe Doğan'ın kızı Büşra Doğan (5) yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Ahmet Erkal ile Habibe Doğan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip acil servise alınan Büşra Doğan, sağlık görevlilerine annesi nerede olduğunu sorup ağladı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürücü Ahmet Erkal'ın, İzmit'te oturan kızı Zeynep Erkal'ın doğum yapması ve o güzergaha yük taşıması üzerine de çocukları ve yeğenini de yanına alıp, doğum yapan kızını ziyaret etmek istedikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray doğum yapan kızını görmek için giderken kaza yaptılar 5 yaralı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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