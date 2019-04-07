Aksaray Düğün Konvoyunda Kaza 1 Ölü, 3 Yaralı
23 dakika önce
Aksaray'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.
Aksaray
'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz Yalçın (47) ile iki çocuğu yaralandı, eşi Nermin Yalçın (42) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir
karayolunun 45'nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan gelini aldıktan sonra Nevşehir'e giden düğün konvoyunda bulunan Cengiz Yalçın yönetimindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz Yalçın, çocukları Eren Yalçın (13) ve Fatma Yalçın (18) yaralandı. Eşi Neriman Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:03 Kaynak: DHA
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