AKSARAY Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da içindeki bakırı çıkarmak için sobada yaktığı kabloların oluşturduğu dumandan etkilenen Suriye uyruklu Rintirk Raşet (20) ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 14. 00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Hurda satarak geçimlerini sağlayan Rintirk Raşet, sokaktan topladıkları kabloların bakırını sobanın içinde ve üzerinde yakarak çıkarmak istedi. Kabloların tutuşması sonucu evi duman kapladı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Rintirk Raşet ile çocukları Elif (1), Ahmet (2) ile yeğeni Fatma'yı (4) dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği anlaşılan Rintirk Raşet, çocukları ve yeğeni ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bina sakinlerinden Feraş Çağlayan, 'Suriyeli aile hurdacılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Kadın eşinin getirdiği kabloları banyoda yakınca dumandan kendi ile beraber 2 çocuğu ve 1 yeğeni etkilendi." dedi.