Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni ünite

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Ünitesi hizmete girdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İzzet Erdal, yaptığı açıklamada, anne sütünün çok kıymetli ve yeri doldurulamaz bir hazine olduğunu söyledi.

Anne sütü ile beslenmenin tüm bebeklerin en doğal hakkı olduğunu belirten Erdal, şöyle konuştu:

"Günümüzde çeşitli sebeplerle formül mama kullanımının arttığı, adeta doğallaştığı görülmektedir. Bu koşullarda emzirmeyi destekleyerek anne sütünün üstünlüğünü ve tartışılmaz faydalarını anlatabilmek adına emzirme danışmanlığı ve relaktasyon ünitesi, bir çok konuda anne ve anne adaylarına ışık tutuyor. Sütü azalan veya kesilen annelerin sütünü getirmek ya da artırmak için merkezde destek sağlıyoruz. Yapılan çalışmalarda anne sütü ile beslenen bebeklerin zeka seviyeleri formül mama ve diğer yöntemlerle beslenen bebeklere oranlarla daha yüksek bulunmuştur. Obezite gibi pek çok hastalığı beraberinde getiren sorunların, emziren anne bebeklerinde görülme sıklığı oldukça düşüktür. Sindirim sorunları, kabızlık, gaz problemleri anne sütü alan bebeklerde formül mama alan bebeklerden belirgin şekilde azdır. Anne ve Anne adaylarını bekliyoruz."