AKSARAY Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika

AKSARAY Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı

Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandıAKSARAY'da, elektrik tellerine temas eden saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı.

Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı

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AKSARAY'da, elektrik tellerine temas eden saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyondan dökülen balyalardaki ateşlerin sıçraması üzerine bir kamyonet ve bir evde de maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi. Osman Yıldız (27) yönetimindeki 68 AD 280 plakalı kamyon, kasasına yüklenen saman balyasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürüçü panikleyerek, belde içerisinde balyaları dökerek yaklaşık 3 kilometre ilerledi. Dökülen balyalardaki kıvılcımlarda İsa Candan'a (50) ait 68 EK 838 plakalı kamyonet ile Mustafa Özer'in ikametine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ve belde halkının çabalarıyla bir saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

TELLERE TAKILIR DİYE UYARDIK

Kamyon sürücüsü balyaların telleri takılabileceği yönünde uyardıklarını belirten Bekir Er şunları söyledi: öKamyon bu yükseklikte buradan geçemez, tellere takılır diye daha öncede bizim beldeye balya almaya gelen kamyoncuyu uyardık. Bugün geçerken balyaların elektrik teline çarpması sonucu kamyon alev aldı. Belde sakinleri hortumlarla söndürmeye çalıştı. Sönmeyince belde içinde hızlı bir şekilde balyaları sağa sola dökerek, gelmeye başladı. Bir komşunun kamyonetine ve ileride bir eve sıçradı. Çok büyük bir yangını atlattık. Her yer duman altında kaldı. Kamyon sürücüsü en sonunda kapakları açarak rampa yukarı çıkıp bütün yükü yola boşattı'dedi.

Mustafa Özer ise,öKamyon yanarak bize doğru hızlıca geldi. Beldenin girişinden çıkışına kadar heryerde yangın çıktı. Benim evimin çatısınada sıçradı. Evimi kıl bayı kurtardım"diye konuştu.

Kamyon sürücüne Osman Yıldız'a çeşitli maddelerden 4 bin 691 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bağlıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY Elektrik tellerine takılan saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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