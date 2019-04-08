Son Dakika Haberleri: Aksaray Emniyet Müdürü Karabağ: "Canımızın Yanında Kanımızı da Vermeye Ant İçtik"

Aksaray Emniyet Müdürü Karabağ: "Canımızın Yanında Kanımızı da Vermeye Ant İçtik"

36 dakika önce

Aksaray Emniyet Müdürü Karabağ: "Canımızın yanında kanımızı da vermeye ant içtik"AKSARAY - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü nedeniyle Aksaray'da polisler kan bağışında bulundu.

Aksaray Emniyet Müdürü Karabağ: "Canımızın yanında kanımızı da vermeye ant içtik"

AKSARAY - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü nedeniyle Aksaray'da polisler kan bağışında bulundu.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen mobil kan bağış aracı polis memurlarından kan aldı. İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da kan verirken yaptığı açıklamada "Kızılay Başkanlığımızın kan bağışı kampanyasına bizde emniyet teşkilatı olarak, 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganı ile emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebeti ile emniyet bahçemizde kan vererek katkıda bulunmak istedik. Malumunuz polislik mesleği bilinçli bir meslek. Bizim polis dediğimiz de canından feragat eden, fedakarlık yapan öz verili bir meslektir. Biz bu kampanya ile vatanımız için, milletimiz için canımızın anında kanımızı da vermeye ant içtik. Bu kampanyaya da katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:46 Kaynak: İHA

Polis, Aksaray, Karabağ, 3. Sayfa
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