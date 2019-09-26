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Aksaray Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı

24 dakika önce

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kolcu görevine başladı.

Aksaray Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı, System.String[]

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kolcu görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılanan Kolcu, karşılama törenine katılan personelle tanıştı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kolcu, 1990 ile 1994 yılları arasında görev yaptığı Aksaray'a İl Emniyet Müdürü olarak geri döndüğünü söyledi.

O zamanda çok çalıştığını şimdi de çok çalışacağını belirten Kolcu, şöyle konuştu:

"Bizler Anadolu'nun çocuğu, vatan evlatlarıyız. Ona göre hareket edeceğiz. Bütün personelimizle birlikte Aksaray'a hizmet edeceğiz. Bizler burada hem Allah için hem de insan için çalışacağız. Aksaray çok gelişmiş ve büyümüş ciddi manada. Ben 1994 yılında bıraktığım Aksaray ile şu anki Aksaray arasında dağlar kadar fark var. Çok memnun edici bir durum. Şehrimizin trafik ve asayiş ile tüm sorunlarını masaya yatıracağız. Buradaki müdür arkadaşlarımızla ve personellerimizle bu konuların üzerine hassasiyetle eğileceğiz. Şehrimizde herkesim ile uyum içinde çalışacağız. Rabbim bizi utandırmasın diyorum. Bütün halkımızla da huzur ve halk toplantılarında karşı karşıya gelip sorunları yakından dinleyeceğiz."

Emniyet Müdürlüğü, Murat Kolcu, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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