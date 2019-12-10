Son Dakika Haberleri: Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın

Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı'nın Aksaray Bürosu'nu ziyaret eden Kolcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kolcu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Kolcu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kolcu, birbirinden güzel fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, Murat Kolcu, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"
Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]