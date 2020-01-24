Aksaray emniyeti 2019 yılında 9 bin 554 olaya müdahale etti - Son Dakika

Aksaray'da 2019 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 bin 547 asayiş, 173 kaçakçılık, 331 narkotik, 27 terör, 76 güvenlik ve 400 siber olmak üzere toplam 9 bin 554 olaya müdahale edildi.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde yaşanan olay ve çalışmaları açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "8 bin 547 asayiş, 173 kaçakçılık, 331 narkotik, 27 terör, 76 güvenlik ve 400 siber olmak üzere toplam 9 bin 554 olaya müdahale edildi. Meydana gelen bu olaylarda 9 bin 809 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kişilere karşı gerçekleştirilen olaylarla ilgili cinayet, gasp ve ahlak büro amirliği görevlilerince 156 ayrı olayda 299 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 80 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Mala karşı işlenen suçlarla ilgili yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, 65 adet evden hırsızlık, 39 adet iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 16 adet açıktan hırsızlık, 12 adet otodan hırsızlık, 20 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, 14 adet dolandırıcılık, 5 adet hayvan hırsızlığı, 1 adet oto hırsızlığı olmak üzere 172 ayrı olay aydınlatılmış, bu olaylara karıştığı tespit edilen 243 şahıs yakalanmış, 58 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.



"Kadına şiddetle ilgili 816 şüpheli hakkında önleyici, 186 şüpheli hakkında süreli koruyucu tedbir kararı uygulandı"



Açıklamanın devamında, "Haklarında daha önceden karıştıkları suçlarla ilgili kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu bin 85 şüpheli yakalanmış, 405 şüpheli tutuklanarak Cezaevine İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yoklama kaçağı olan 850 şahsa gerekli tebligat yapılmıştır. İlimiz genelinde 224 bin 739 şahsın UYAP ve GBT sorgulaması yapılmıştır. Aile içi ve kadına karşı şiddetle ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında 927 ayrı olayda 816 şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı uygulanmış, 189 şüpheli hakkında süreli koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır. Asayiş olaylarında, 129 tabanca ve tüfek, 194 kurusıkı tabanca, 695 bıçak, bin 492 fişek, 682 adet muşta, sopa vb suç aleti, 2 adet çalıntı oto, 9 adet çalıntı motosiklet, 4 adet kumarmatik ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin korunmasına yönelik olarak yapmış olduğu başarılı operasyonlar sonucu 331 olayda, 565 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tabir edilen 107 şüpheli tutuklanarak Cezaevine İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Narkotik ekiplerimiz tarafından yakalanan şüphelilerden 1 kg eroin, 13 kg 696 gram kubar esrar, 8 kg 373 gram toz esrar, 536 gram metamfetamin, 13 bin 34 adet ecstacy hap, 9 kg 206 gram skunk, 145 adet sentetik ecza, 188 kök kenevir bitkisi, suçtan elde edilen 38 bin905 TL, 100 dolar ve 250 euro para ele geçirilmiştir. Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 173 olayda 316 şahıs hakkında işlem yapılmış, 33 şüpheli tutuklanarak Cezaevine İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Kaçakçılık olaylarında 253 bin 338 paket kaçak sigara, 82 bin 880 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 253 kaçak emtia, 444 parça tarihi eser, 126 adet cep telefonu, 23 adet tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca, bin 888 adet fişek, 7 adet av tüfeği, 129 adet sahte plaka, çek, para, senet ele geçirilmiştir. 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince, ilimiz geneli trafik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; 246 bin 765 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu görülen 72 bin 444 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.



"7 bin 612 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı"



Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarından yapılan denetimlerde, ters yön, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, araç kullanırken telefonla görüşme yapmak, emniyet kemeri takmamak kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 bin 612 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanmıştır. Alkollü araç kullanmaktan 526, uyuşturucu kullanmaktan 4, 100 ceza puanından 23, hız ihlalinden 4 diğer kusurlardan 47 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş, 4 bin 333 araç trafikten men edilmiştir. İl geneli sorumluluk alanı içerisinde toplam 16 ölümlü, bin 74 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 18 vatandaşımız hayatını kaybederken 2 bin 97 vatandaşımız yaralanmıştır. PTS verilerine göre 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ilimize 27 Milyon 962 bin 54 araç giriş-çıkış yapmıştır. İlimizde 180 yetişkin, 194 çocuk olmak üzere 374 kayıp müracaatında bulunulmuş, 362 şahıs yapılan çalışmalar sonucu bulunarak ailelerine veya istekleri doğrultusunda kurumlara teslim edilmiş, 12 şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemize kaçak yollardan girdiği tespit edilen bin 179 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilmiştir. 2 bin 189 umuma açık işyeri denetlenmiş, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66, tütün mamulü tüketen 171, alkol alınmasına müsaade eden 9, saat 22: 00 'den sonra satış yapan 17 tekel bayisi, kumar oynatan 12 işyerine gerekli idari işlem uygulanmıştır" denildi. - AKSARAY