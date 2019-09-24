Son Dakika Haberleri: Aksaray emniyeti muhtarlarla huzur toplantısı yaptı
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Aksaray emniyeti muhtarlarla huzur toplantısı yaptı

42 dakika önce

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, muhtarlarla bir araya gelerek huzur toplantısı yaptı.

Aksaray emniyeti muhtarlarla huzur toplantısı yaptı, System.String[]

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, muhtarlarla bir araya gelerek huzur toplantısı yaptı.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur toplantısına, Aksaray merkez mahalle muhtarları katıldı. Polis evinde gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarları emniyet şube müdürleri ile bir araya gelerek hem sorunları çözme noktasında hem de olumlu birçok çalışma hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Toplantıyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güveni sağlamak, halkımızın güvenliği ile ilgili problemlerini tartışmak, mahallelerimizin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, iletişim ağını güçlendirmek ve güvenlikle ilgili halkımızın sorunları, önerileri ile ilgili benzeri konularda halkımızın görüşlerini almaya yönelik düzenlenen huzur toplantısını gerçekleştirdik. Toplantı sonunda, huzur toplantılarının suç ve suçlularla mücadelede önleyici olduğu ve vatandaşlarımıza sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında etkili olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple, mahalle muhtarlarıyla yapılan huzur toplantılarının sayısının artırılması, mahallelerin güvenliği konusunda işbirliğinin sağlanması konularında görüş birliğine varılmıştır" denildi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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