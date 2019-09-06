Aksaray eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında
1 saat önce
AKSARAY Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında (2)
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:21 Kaynak: DHA
AKSARAY Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında (2)
Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü!