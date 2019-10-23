Aksaray evin bahçe kapıları çalındı

Evin bahçe kapıları çalındı

Aksaray'da bir evin iki bahçe kapısı ile merdivenlerdeki demir parmaklıkları çalındı. Eve yeni taşınacak İbrahim Çıtak, Kapıların ve demir korkulukların çalındığını görünce şok oldum. Gece kapıları kapatıp gittim. Bugün geldiğimde ise bahçe kapıları ile merdivenin demir korkuluğunun yerinde olmadığı fark ettim dedi.

Olay, bugün Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5129 Sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 3 yıllığına evi kiralayan İbrahim Çıtak, dün akşam saatlerinde eve kömür getirip taşıdı. Taşıma işleminin ardından da kapıyı kilitleyip ayrıldı. Sabah tekrar taşınacağı eve gelen Çıtak, evin bahçesinde iki farklı noktadaki kapılar ile binanın girişindeki merdivenin demir korkuluklarının çalındığını fark etti. Ardından polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis incelemede bulundu. Ardından da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kapıların çalındığını görünce şok olduğunu belirten Çıtak, şunları söyledi

Evi 3 yıllığına kiraladım. Dün eve kömür taşıtım. Gece kapıları kapatıp gittim. Bugün geldiğim de ise bahçe kapıları ile merdivenin demir korkuluğunun yerinde olmadığı fark ettim. İnsanlar benim evi tuttuğum zamanımı beklediler de bu kapıları söktüler. Bu ev 15 gündür boş, böyle bir şey yaşayınca şok oldum dedi.