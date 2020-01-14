Aksaray evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar - Son Dakika

Evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar (2)

'MIKNATIS'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaşayan Güneş çiftinin evlerinin balkonunda dün gördükleri maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmişti. Hayvanat bahçesi yetkilileri, henüz nereden geldiği belirlenemeyen maymunun yapılan muayenesi neticesinde herhangi bir yara ve hastalığının bulunmadığı, aşıları ve parazit uygulamaları yapılıp rehabilite maksatlı ve diğer maymunlara alışabilmesi için hemen yanlarında bulunan kafese alındığını, şu an alışma sürecinin devam ettiğini belirtti. Alışma süreci tamamlanınca da diğer maymunlarla beraber yaşamaya başlayacak. Hayvanat bahçesi görevlilerinin maymuna 'Mıknatıs' ismini verdikleri öğrenildi.