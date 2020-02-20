Aksaray foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı - Son Dakika

Aksaray foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

11 dakika önce

Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldıAKSARAY'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

AKSARAY'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4558 Sokak'ta meydana geldi. Feyyaz Yiğit'e ait 7 aylık gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Yiğit, gebe hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinası yardımıyla çukurunun etrafı kepçe ile genişletilerek foseptikten çıkardıkları ineği sahibine teslim ettiler.

Aksaray foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
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