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Aksaray gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği-2
6 saat önce
AKSARAY Gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği-2.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:15 Kaynak: DHA
AKSARAY Gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği-2
Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu