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Aksaray Gençlik Merkezi öğrencileri yaptıkları 7 metre uzunluğundaki model uçakla Guinness'i hedefliyor - Son Dakika

Aksaray Gençlik Merkezi öğrencileri yaptıkları 7 metre uzunluğundaki model uçakla Guinness'i hedefliyor

17.08.2021 11:57
Aksaray Gençlik Merkezi öğrencileri yaptıkları 7 metre uzunluğundaki model uçakla Guinness'i hedefliyor, System.String[]

Aksaray Gençlik Merkezi, model uçak ve insansız hava aracı atölyesindeki gönüllü asistan öğrenciler tasarladığı radyo kontrollü model uçak ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Aksaray Gençlik Merkezi, model uçak ve insansız hava aracı atölyesindeki gönüllü asistan öğrenciler tasarladığı radyo kontrollü model uçak ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Aralarında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinin de olduğu 7 kişilik ekip, alüminyum, karbon fiber gibi malzemelerden kanat açıklığı 7 metre olan uçak yaptı.

Yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve eylül ayında test uçuşu yapması planlanan uçak için patent başvurusunda bulunuldu.

ASÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Osman Sarı, AA muhabirine, Aksaray Gençlik Merkezinde model uçak eğitmen asistanlığı yaptığını söyledi.

"Uçağı kumanda sayesinde yönlendiriyoruz"

2 yıldır gençlik merkezinde arkadaşlarıyla birlikte bir proje yürüttüklerini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Piper tipi model uçak tasarladık. Projemiz bittiğinde dünyadaki en büyük radyo kontrollü model uçağı yapmış olacağız. Radyo kontrol, kumandaya bağlı ve uçak üzerinde bir alıcıyla beraber uçan uçak modellerine deniyor. Uçağı kumanda sayesinde yönlendiriyoruz. Biz model uçak yapmaya ilk olarak simülasyon eğitimi alarak başladık. 1,5-2 metrelik uçakları yaptık ve uçurduk. Ardından eğitimlerimiz tamamlandı. Tek başımıza uçuşlarımızı yaptıktan sonra yavaş yavaş boyut büyütmeye başladık. 3 metrelik uçaklar yaptık. Bu da bizi kesmedi, çünkü Türkiye, insansız hava araçları konusunda dünyada marka haline geldi. Biz de 'ülkemizi daha güçlü bir yere nasıl getirebiliriz' diye düşündük. Hocalarımızla beraber dünyada adımızın duyulacağı bir proje yapalım istedik. Guinness Rekorlar Kitabına giren uçak 5 metre 65 santimetre, bizimkisi ise 7 metre kanat uzunluğuna sahip."

Sarı, uçağın tamamlandığında adlarını dünya tarihinde bir yere yazacaklarına inandığını ifade etti.

Kendilerine Selçuk Bayraktar'ı örnek aldıklarını belirten Sarı, "Kendimizi kademe kademe ilerleterek bu yolda büyümek istiyoruz. 7 aydır uçağımızın üzerinde çalışıyoruz. Uçağın tüm hesaplamalarını bizler yaptık. Parçalarını lazer makinesinde bizler kestik ve biz monte ettik. " diye konuştu.

"Herkes merak içerisinde sonucu bekliyor"

ASÜ elektrik-elektronik ön lisans mezunu Atakan Kaya ise model uçak ve insansız hava araçlarıyla 3 yıldır ilgilendiğini aktardı.

Hayal ederek başladıkları sürecin sonuna yaklaştıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Uçağı öncelikle hayal ettik ardından tasarladık, üretim aşamasının ardından kontra plak ve alüminyum karbon fiber kullanarak ürettik. Guinness yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah en yakın zamanda gelerek ölçümlerini yapacaklar ve literatüre geçecek. Kayıtlara geçtiğinde uçağımız dünyadaki en büyük radyo kontrollü model uçak olacak. Patent başvuruları için yetkililerle görüşüyoruz. Ufak tefek işlemler kaldı, kısa sürede kayıtlara adımızla geçireceğiz inşallah. Gençlik ve Spor Bakanlığı başından beri projeye dahil. Herkes merak içerisinde sonucu bekliyor. Uçağımızın bütün motor testleri yapıldı. Şuan üzerinde motorların ayarları yapılıyor. Eylül ayında inşallah uçağımızı gökyüzüyle buluşturmayı planlıyoruz."

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Akpınar ise gençlik merkezinin inovasyon ve teknoloji odaklı Türkiye'deki tek gençlik merkezi olduğunu söyledi.

Ağırlıklı olarak gençlere teknoloji ve inovasyon alanında kurslar düzenlediklerini anlatan Akpınar, şöyle konuştu:

"200'ün üzerinde gencimiz aktif olarak kurslarımızdan yararlanıyor. Gençlerimiz, Aksaray'ın ismini dünyaya duyurabilmek için bir çalışma yaptı. Bu büyüklükte bir radyo kontrollü model uçağın olmadığını öğrendik. Uçağımız birkaç eksiğinin de tamamlanmasının ardından uçmaya hazır. Test uçuşlarına en kısa zamanda başlayacağız. Gençlerimizi Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurması için bizler yönlendirdik. Bu uçaktan sadece Aksaray değil tüm dünyanın bilmesi için böyle bir yönlendirme yaptık. Guinness yetkililerini bekliyoruz. İnşallah uçak bittikten sonra gelip tescil edecekler ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerimizi alacağız."

Guinness Rekorlar Kitabı, Aksaray, Radyo, Uçak, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Aksaray Gençlik Merkezi öğrencileri yaptıkları 7 metre uzunluğundaki model uçakla Guinness'i hedefliyor - Son Dakika


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