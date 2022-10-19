Aksaray gündem haberi: Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen öldü - Son Dakika
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Aksaray gündem haberi: Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen öldü

19.10.2022 23:02
Aksaray gündem haberi: Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen öldü

Aksaray haberleri... Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti.

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşayan Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş (42), evine yakın çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Anadolu Lisesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray gündem haberi: Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen öldü - Son Dakika

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