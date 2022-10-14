Aksaray gündem haberi: Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray gündem haberi: Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı

14.10.2022 14:12
Aksaray gündem haberi: Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı

Aksaray haber... Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'ndeki tır dorselerinin fren sistemi beyninin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler B.D. (26) ve L.K'yi (26) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.K. serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray gündem haberi: Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray gündem haberi: Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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