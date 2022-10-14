Aksaray gündem haberi... Aksaray Helvadere Göleti Sulama Yenileme çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Aksaray Helvadere Göleti Sulama Yenileme İnşaatının tamamlandığında, bölgede yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 11 milyon liralık katkı sağlayacağını bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştıklarını aktaran Akca, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Aksaray Helvadere beldesinde 4 bin 980 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Aksaray Helvadere Göleti Sulaması Yenileme İnşaatında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla 4 bin 980 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, iş kapsamında fiziki gerçekleşme yüzde 50'ye ulaşmıştır. Şu ana kadar toplam 15 bin 320 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanmasıyla birlikte projenin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlandığında bölgede yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir."