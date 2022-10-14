Aksaray haber... Aksaray'da sahte plakalı öğrenci servisi sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika
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Aksaray haber... Aksaray'da sahte plakalı öğrenci servisi sürücüsüne ceza kesildi

14.10.2022 13:38

Aksaray haberler... Aksaray'da sahte plaka kullanarak öğrenci taşıyan sürücüye 21 bin 873 lira ceza uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

Aksaray'da sahte plaka kullanarak öğrenci taşıyan sürücüye 21 bin 873 lira ceza uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Taşpazar Mahallesi'nde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Durdurulan İ.E'nin (56) kullandığı servise, başka bir araca tescilli plaka takıldığı belirlendi.

Sürücünün çalışma izni olmadan yolcu taşıdığı, sürücü belgesinin aracı sürmeye yetersiz olduğu tespit edildi.

Ekipler, aracı 60 gün trafikten men etti, sürücü İ.E'ye toplam 21 bin 873 lira ceza uyguladı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray haber... Aksaray'da sahte plakalı öğrenci servisi sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

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