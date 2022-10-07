Aksaray 3. sayfa haberleri... Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Aksaray 3. sayfa haberleri... Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

07.10.2022 03:21

Aksaray haberler: Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı Aksaray'da polis ekiplerince yapılan uygulamada araçlarında taşıdıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da polis ekiplerince yapılan uygulamada araçlarında taşıdıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 DF 145 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. İkazların ardından uygulama noktasında durdurulan Yasin B. idaresindeki otomobilde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapılırken, bekçiler tarafından sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Yalçın K.'nın üstü arandı. Yapılan aramada araç içerisinde 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray 3. sayfa haberleri... Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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