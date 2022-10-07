Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 10 kilogram esrar, mısır tarlasının içerisine ekilmiş 483 kök Hint keneviri, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 10 kilogram esrar ve 483 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.