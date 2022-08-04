Dolum için hazırlık yapıldığı sırada araç ön kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Mustafa A. (25) ve ismi belirlenemeyen bir kişi 27 Temmuz'da, ATV araçlarına yakıt almak için Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında - Son Dakika

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