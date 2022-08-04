Aksaray haberi | Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray haberi | Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı

04.08.2022 20:02
Aksaray haberi | Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı

Aksaray gelişmesine göre Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin (42) Taşpınar beldesinde bir bağ evinde olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.D. cezaevine gönderildi.

B.D'nin 2006'da Konya'da bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı Kadın astsubaylardan kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi Kadın astsubaylardan kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalanınca gülerek 'Daha çağırmadılar ki' dedi Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalanınca gülerek 'Daha çağırmadılar ki' dedi
Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray haberi | Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:11:08. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray haberi | Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement