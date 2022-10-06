Aksaray haberi! Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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Aksaray haberi! Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

06.10.2022 17:40
Aksaray haberi! Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Aksaray haberleri... Aksaray'da bir inşaattan demir çalan 2 kadın şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da bir inşaattan demir çalan 2 kadın şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz 2 kadın Ereğlikapı Mahallesi 1432 Sokak üzerinde bulunan inşaattan demirleri 3 tekerli elektrikli bisikletle çalarak kayıplara karıştı. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptığı incelemede 2 kadın hırsızın kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen N.Ç. (22) ve H.Ç. (19) isimli şahısların peşine düşen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların gece yarısı elektrikli bisikletle seyrettiğini belirledi. Ekipler 2 şahsı da 3 tekerli elektrikli bisikletle seyrederken yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yaşadığı ikamette yapılan aramada çalınan 178 adet demir ele geçirildi. Demirler sahibine teslim edilirken, şüpheli N.Ç. ve H.Ç. emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray haberi! Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı - Son Dakika

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