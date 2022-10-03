Aksaray haberi! Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Aksaray haberi! Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

03.10.2022 10:55
Aksaray haberi! Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Gelen Aksaray haberine göre Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek iş yerini takibe aldı. 3 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iş yerinin arka kısmına yapılmış ve depo olarak kullanılan müştemilatta açılan gizli bölmede poşetler içerisine gizlenmiş çeşitli markalarda 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.S. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray haberi! Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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