Aksaray haberi | Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Aksaray haberi | Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

18.10.2022 14:27
Aksaray haberi | Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Aksaray gelişmesine göre Aksaray'da kerkenez kuşu satan kişiye 23 bin lira ceza uygulandı.

Aksaray'da kerkenez kuşu satan kişiye 23 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, M.T'nin (30), sosyal medya üzerinden kerkenez satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.T. ile alıcı gibi görüşerek kent merkezinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

Polis M.T'yi, yanında kafeste kuş varken suçüstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri M.T'ye, 23 bin lira ceza uyguladı, kuş da doğaya bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray haberi | Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray haberi | Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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