Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri M.T'ye, 23 bin lira ceza uyguladı, kuş da doğaya bırakıldı.

Ekipler, M.T. ile alıcı gibi görüşerek kent merkezinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray haberi | Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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