Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da uyuşturucuya JASAT darbesi - Son Dakika
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Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da uyuşturucuya JASAT darbesi

11.10.2022 12:42

Aksaray haberleri... Aksaray'da uyuşturucuya JASAT darbesi Aksaray'da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan 1 şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken, 125 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucuya JASAT darbesi

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan 1 şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken, 125 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri Gülpınar beldesinde bir şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT dedektifleri beldede bir şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı ve evini teknik ve fiziksel olarak takip eden JASAT dedektifleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada 125 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da uyuşturucuya JASAT darbesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da uyuşturucuya JASAT darbesi - Son Dakika
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