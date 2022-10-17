Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da 73 yıllık Mısır menşeili makineli tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da 73 yıllık Mısır menşeili makineli tabanca ele geçirildi

17.10.2022 12:56

Edinilen Aksaray haberine göre Aksaray'da 73 yıllık Mısır menşeili makineli tabanca ele geçirildi Aksaray'da Jandarma Suç Araştırma Timi dedektiflerinin bir otomobile yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1949 yılında Mısır endüstrisi tarafından yapılan Port Said marka makineli tabanca ele geçirildi.

Aksaray'da 73 yıllık Mısır menşeili makineli tabanca ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da Jandarma Suç Araştırma Timi dedektiflerinin bir otomobile yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1949 yılında Mısır endüstrisi tarafından yapılan Port Said marka makineli tabanca ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Akhisar köyünde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde 3 şahsın silahla havaya ateş açtığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri olay yerine intikal etti. JASAT dedektifleri bir süre yapılan takip sonucu havaya ateş eden şahısların içinde olduğu otomobile operasyon düzenledi. Araçta bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bagaj kısmında 1 adet Mısır yapımı Port Said marka hafif makineli tabanca, 47 adet 9 mm tabanca fişeği ve 82 adet boş kovan ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Aksaray, JASAT, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da 73 yıllık Mısır menşeili makineli tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray 3. sayfa haberi: Aksaray'da 73 yıllık Mısır menşeili makineli tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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