Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika
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Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 8 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıAKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tacın Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Ali Yen (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Samet Unutan (24) yönetimindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yen, eşi İsmigül Yen (42), çocukları Yusuf Eren Yen (3), Hatice Yen(9), Kerem Yen (13) ile otomobil sürücü Samet Unutan yanındaki Merve Yılmaz(20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 8 yaralı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
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