Son Dakika Haberleri: AKSARAY HASTANE TAŞINIRKEN 10 MİLYONLUK MALZEME VURGUNU İDDİASI 6 GÖZALTI
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AKSARAY HASTANE TAŞINIRKEN 10 MİLYONLUK MALZEME VURGUNU İDDİASI 6 GÖZALTI

2 saat önce

AKSARAY'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binaya taşındığı sırada yaklaşık 10 milyon lira değerindeki malzemelerin ortadan kaybedip, vurgun yaptıkları iddia edilen aralarında hastane müdürü M. G.'nin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binaya taşındığı sırada yaklaşık 10 milyon lira değerindeki malzemelerin ortadan kaybedip, vurgun yaptıkları iddia edilen aralarında hastane müdürü M. G.'nin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018 yılı ekim ayında yeni binaya taşındı. Taşınma sırasında hastanedeki klima, hasta yatağı, güç kaynağı, kurşun levha, bakır kablo, kalorifer tesisatı ve diyaliz makinelerinden bazıları ortadan kayboldu. Durumu fark eden hastane yönetimi kaybolan eşyaların değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup, çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A, personel şube müdürü Ş.T, bilgi işlem personeli N.Y, güvenlik amiri C.Y. ve güvenlik personeli A.E'yi, ortadan kaybolduğu belirtilen eşyaları çalıp, sattıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Kaybolan eşyaların izine rastlanılmazken suçlamaları kabul etmeyen 6 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:48 Kaynak: DHA
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