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Aksaray hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

7 saat önce

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıAksaray'da hırsızlık yapmak için bir eve giren ve kaçmak isterken yakalanan Murat S.(25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Aksaray'da hırsızlık yapmak için bir eve giren ve kaçmak isterken yakalanan Murat S.(25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1687'nci sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Polisin geldiğini gören Murat S. kaçmak isterken kovalamaca sonucu evin bahçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aksaray hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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