Son Dakika Haberleri: Aksaray Hobi Olarak Başladığı Kaz Yetiştiriciliğini Gelir Kapısına Dönüştürdü

Aksaray Hobi Olarak Başladığı Kaz Yetiştiriciliğini Gelir Kapısına Dönüştürdü

1 saat önce

Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdüAksaray'ın Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde oturan Mehmet Sınav, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü.

Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde oturan Mehmet Sınav, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü. 44 yıldır evinde kaz beslediğini belirten Sınav, 3 yıldır kaz yetiştirip sattığını söyledi. Sınav, Daha önce kendimiz kesip yemek için 40- 50 kaz besliyordum. Şimdi 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. 3 kuluçka makinemle ürettiğim kazları, yetiştirip satıyorum. dedi.

Daha önce bakkal işleten yapan Mehmet Sınav (68), emekli olduktan sonra da yıllardır evinde hobi olarak beslediği kaz yetiştiriciliğine başladı. 3 yıldır kaz yetiştirip satan Sınav, Kaz yetiştirmeye hobi olarak başladım. Emekli olduktan sonrada yetiştirip satıyorum. Şu an 300 adet damızlık kazla üretim yapıyorum. Evim Melendiz Çayı'nın kenarında. Kazlar ise çayın karşısında meralarda otlanıyor. Ayrıca onlara süt yemiyle takviye beslenme yapıyoruz. dedi.

Kaz üretmek için 3 adet kuluçka makinasının bulunduğunu ifade eden Sınav, şunları söyledi

3 adet kuluçka makinam var. Her biri bin 50 yumurta alabiliyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin adet kaz üretip, sattım. Et verimi bakımından yüksek olan Almanya menşeli Emden kazı ile Toros kazlarını üretiyorum.

Kaz eti tüketiminin kış aylarında daha fazla olduğunu ifade eden Sınav, Yaklaşık 1 aylık kaz yavrusunu 30 liraya, diğer besleyip büyüttüklerimi de 100 ila 130 liraya satıyorum. Kış mevsiminde bol kar ve buz olduğunda kaz yağlanır ve etlenir. Bu yılda kar iyi oldu. Geçen yıl ağırlıklı olarak Bursa'ya gönderdim, oradan da Kars'a gitti. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

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