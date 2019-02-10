Aksaray Hortum, Çiçek Seralarını Olduğu Gibi '14 Şubat Sevgililer Günü'nü de Etkileyecek
21 dakika önce
Aksaray'da '14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kalması üzerine gözler çiçekçilere çevrildi.
Aksaray
'da '14 Şubat Sevgililer Günü
'ne sayılı günler kalması üzerine gözler çiçekçilere çevrildi. Hortumun çiçek seralarını etkilemesi nedeniyle, sebze ve meyvede olduğu gibi 'Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatların yüksek olması bekleniyor.
'14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik başladı. Bu yıl Akdeniz
bölgesinde meydana gelen hortum, sebze ve meyve seralarında olduğu gibi çiçek seralarını da etkiledi. Bu da yine sebze ve meyve fiyatlarında olduğu gibi çiçek fiyatlarını da etkilemeye başladı. Yaklaşık 15 ile çiçek dağıtan İsmail Baltacı, çiçek fiyatlarının da, sebze fiyatları gibi artış gösterdiğini belirtti. Daha önce tanesini 2 liraya toptan fiyata satılan kırmızı gülü bu yıl 5 yıla satıldığına dikkat çeken Baltacı, Sevgililer Günü, yaklaşması nedeniyle şu anda siparişlerimiz yoğun; ama çiçek fiyatları çok yükseldi. Bu yıl seralarda domates, biber fiyatları nasıl yükseldiyse, gülün fiyatı da o derece yükseldi. Geçen yıl toptan 2 liraya verdiğimiz gül bu yıl toptan 5 lira oldu. Bunun nedeni ise seraları hortum ve sel sularının vurması.ö diye konuştu.
'Sevgililer Günü' nedeniyle taleplere yetişemediklerini ifade eden Baltacı, Koli ile gelen gülleri burada kovalara dibine su doldurup servis araçlarımızla sevkiyata başladık. Şu an da çiçekçilerden yoğun talep var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. dedi.
Yaklaşık 4 aydır çiçek satışlarında düşüş olduğunu da belirten Baltacı, satışların yükselmesi için umutlarını 'Sevgililer Günü'ne bağladıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:39 Kaynak: DHA
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