Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi 2020 yılının ilk yarısında faaliyete girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi 2020 yılının ilk yarısında faaliyete girecek - Son Dakika

Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi 2020 yılının ilk yarısında faaliyete girecek

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisini 2020 yılının ilk yarısında hizmete gireceğini bildirdi.

Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi 2020 yılının ilk yarısında faaliyete girecek, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisini 2020 yılının ilk yarısında hizmete gireceğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlara daha kaliteli içme suyu ulaştırmak amacıyla yürüttüğü içme suyu projelerini hayata geçirdiğini belirtti.

Bu projelerden biri olan Aksaray İçme Suyu Projesi, Aksaray'ın 2050'li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak hazırlandığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında toplam 51 kilometre uzunluğunda çelik ve HDPE boru iletim hattı, 33 bin metreküp kapasiteli 5 su deposu, 3 terfi merkezi ile 34 bin 560 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi bulunuyor. İçme Suyu Arıtma Tesisinde yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Proje kapsamındaki tesislerin başında gelen içme suyu arıtma tesisinde inşaat işleri ve mekanik ekipman montajı tamamlandı. Elektrik ve otomasyon sistemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği işte yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanacak olan içme suyu arıtma tesisinin performans testlerinin de gerçekleştirilmesinin ardından Aksaray musluklarına memba kalitesinde içme suyu ulaşacak."

Aydın ayrıca tesisin, saniyede 400 litre ham suyu havalandırma yapısı, ön ozonlama, kartuş filtre, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve remineralizasyon ünitelerinden geçireceğini de belirtti.

Devlet Su İşleri, Aksaray, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti
Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:15 İKİ KIZI EVE GELMEYEN ANNE KONUŞTU : EVLATLARIMI ÇALDILAR - Son Dakika
18:15 Gazeteciye saldıran güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:14 Sakharov ödülü, uygur türkü ilham tohti'nin kızına verildi - Son Dakika
18:14 BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti - Son Dakika
18:13 Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu (1) - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:20:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray İçme Suyu Arıtma Tesisi 2020 yılının ilk yarısında faaliyete girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]