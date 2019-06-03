AKSARAY İki otomobil çarpıştı 3 yaralı
1 saat önce
İki otomobil çarpıştı 3 yaralıAKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
İki otomobil çarpıştı 3 yaralı
AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Aratol
Mahallesi- Yeşilova
yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gökhan Yücel
(27) idaresindeki 68 AV 044 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hacı Hamit Yıldız
(26) yönetimindeki 68 HY 946 otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Gökhan Yücel ile diğer araçta bulunan Arap Doğanay (78) ve Cengiz Doğanay yaralandı. Yaralılardan araç içinde sıkışan sürücü Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü Yıldız ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Soruşturma sürüyor.
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