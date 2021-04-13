Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek - Son Dakika

Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek

13.04.2021 11:05

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde turistlerin ilgi odağı 2 asırlık taş evler, restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde turistlerin ilgi odağı 2 asırlık taş evler, restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Aksaray Valiliği ile Güzelyurt Kaymakamlığı, tarihi taş evleri gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmaları başlattı.

Aslına uygun, tarihi dokusu korunarak hummalı çalışmalar sonucu restore edilen yapılar, müze, otel, pansiyon, ev, konak, hediyelik ve yöresel ürünlerin satıldığı mekanlar olarak hizmet edecek.

Dar sokakları, yüksek duvarlı taş evleri ve tarihi yapılarıyla dikkati çeken ilçe, Kapadokya bölgesine gelen turistleri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, ilçenin geçmişte Rumlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Rumların burada 2 asır önce kayadan oyma evlerde oturduğunu anlatan Erciyas, "1924 yılına kadar bu coğrafyada hem Rumlar hem de Türkler barış içerisinde yaşamış. Bunun en güzel örneğini Ihlara Vadisi'ndeki kiliselerde fresklerle yapılan kaftan ve sarık giymiş Türk tasvirleriyle görüyoruz. Bunlar bize burada hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Hedefimiz 1 milyon turisti bu coğrafyada ağırlamak olacak"

Erciyas, yapıların çoğunun 3 kemerli olduğunu ve yaklaşık 200 yıldır bu sayede ayakta kalabildiğini ifade etti.

İlçedeki taş evlerde yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını belirten Erciyas, hazırladıkları proje kapsamında bir kısmı yıkık bir kısmı da bakımsız bu evlerin restorasyonuna başladıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında geçen yıl kasımdan bugüne kadar 20 evin restorasyonunu tamamladıklarını bildiren Erciyas, tamamen harabe ve yıkık durumdaki diğer taş evlerin de ilerleyen süreçte restorasyonuna başlayacaklarını söyledi.

Evlerin özel mülkiyet kapsamında sahipleri olduğunu ifade eden Erciyas, şöyle konuştu:

"Valilikle yapılan proje çerçevesinde ilçedeki gölet çevresine tesisler yapacağız, ilçe merkezine bir müze kuracağız. Restore edilebilecek evlerin sahipleriyle görüşerek onlara pansiyonculuk eğitimi vereceğiz ve bu evleri turizme kazandıracağız. İlçemizde kültür turizmi yoğunlukta. İnsanlar bu dar sokaklarda gezdiğinde tarihteki yaşantıları, binalarla ve yapılarla hissedebiliyor. Tarihi adeta bu alanlarda yaşayabiliyorlar. İlçemiz bu bölgede cazibe noktası. Pandemi dönemi öncesinde yılda 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ilçemizi ziyaret ediyordu. İnşallah Kovid-19 salgınının ortadan kalkmasıyla bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz inşallah 1 milyon turisti bu coğrafyada ağırlamak olacak."

Taş ev sahibi Hasan Ali Huy ise 45 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra emekli olup memleketine döndüğünü belirtti.

Oturduğu taş evin 1843'te yapıldığını anlatan Huy, şunları kaydetti:

"Çok rahatız taş evde. Burada emekliliğin tadını çıkarıyorum. İçeride 2 saat uyumayla uykumuzu alabiliyoruz. Yaz günleri dışarı ne kadar sıcak olursa olsun burası hep serin. Bazen otururken kapımız çalınıyor, bakıyorum turistler gelmiş. Evin fotoğrafını çekiyorlar, geziyorlar. Misafirperverliğimizi gösteriyorum insanlara. Çay ve kahve ikram edip sohbet ediyoruz. Çok mutlu oluyorum."

Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek
Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek
Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek
Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek

Restorasyon, Güzelyurt, Hisarcık, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri restorasyon sonrası turizme hizmet edecek - Son Dakika


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