- Aksaray'ın 8 branşlı "Sporcu Fabrikası" Türkiye'ye model olacak

AKSARAY - Aksaray'da yapımı devam eden 8 branşın aynı anda faaliyet gösterebileceği ve İç Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olacak olan spor salonu inşaatının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2020-2021 Yılı Yatırım Planı içerisinde yer alan ve 2020 yılı içerisinde temeli atılarak yapımına başlanılan İç Anadolu Bölgesi'nin en geniş kapsamlı spor salonunun inşaatında çalışmaların yüzde 65'lik kısmı tamamlandı. 8 branşı bünyesinde barındırması planlanan spor salonu kentte "Sporcu Fabrikası" olarak nitelendirildi. Hentbol, Voleybol, Basketbol, Tenis ve açılış esnasında belirlenecek 4 farklı branşın daha yer alacağı spor salonu bölge takımlarına da hizmet verecek. Paralimpik branşların merkezi haline gelen Aksaray'da yapımı devam eden spor salonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok branşta da altyapı çalışmaları yapılacak. Aksaray, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlerin sportif faaliyetlerde daha özverili eğitim alacağı merkez haline gelecek.

Taşıdığı unvanı bölgeye kanıtlayacak

İç Anadolu Bölgesi'ne yapılan yatırımların içerisinde en gözdesi olan spor salonu 'Sporcu Fabrikası' unvanını bölgeye kanıtlayacak müsabaka, antrenman ve kamp merkezi haline getirilecek. 8 branşta Milli Takımları ağırlaması planlanan spor salonunda aynı zamanda yerel ligler ve Türk sporunun üst liglerinde mücadele eden takımların kamp merkezi oluşturulacak. Aksaray'da 8 branşta altyapı ağırlığı verilerek, gençlerin yetenekleri ortaya çıkarılacak ve genç yeteneklerin bu merkezde Türk sporuna kazandırılması sağlanacak. Bu kapsamda da spor salonu mevcut unvanını bölgeye kanıtlamış olacak.

"Türkiye'ye model olacak"

Spor tesisinin Türkiye'ye model olacağını belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "8 branşta müsabakalar ayrı ayrı yapılacak. Sporcular müsabakalarını yaptıktan sonra girişlerinde ve çıkışlarında hiçbir problem olmayacak bir sporcu fabrikası inşa ediliyor. İç Anadolu'nun en büyük sporcu fabrikası olacak, belki Türkiye'ye model olacak bir yer burası. Bu sporcu fabrikamızda hem biz altyapıdan arkadaşlarımızı yetiştireceğiz hem de Türkiye'nin ve dünyanın en modern tesislerinde bu arkadaşlarımız antrenmanlarını çok sağlıklı ve çok güzel bir şekilde yapabilecek. Aksaray bu anlamda çok verimli, mümbit bir yer. Hem bizim profesyonel futbolcu, takım anlamında Türkiye genelinde çok ciddi başarılarımız var. Bu sporcu fabrikasıyla birlikte bu başarıların Türkiye, Avrupa ve dünya çapına yayılacağını düşünüyoruz. Emeği olan, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi sporcularını inşallah biz Aksaray'ımızdaki sporcu fabrikamızda yetiştireceğiz" dedi.