Aksaray'ın ayçiçeği araştırılacak
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üretilen ayçiçeğinin kuruma leke nedenleri araştırılacak.
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üretilen ayçiçeğinin kuruma leke nedenleri araştırılacak.
Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı ve Fitapatoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz, başta Aksaray ayçiçeğinde verim ve kalite kayıplarına neden olan ve özellikle bu yıl bayıraltı Koçaş bölgemizde ve diğer bölgelerimizde sık görülen kuruma nedenleri ile yine beyaz çekirdekte kalitenin düşmesine neden olan leke sorununu incelemek üzere ekiplerimizle numuneler aldılar. Şehrimizin en önemli tarımsal ürünü olan çerezlik ayçiçeğinde bu hastalık giderek artmaktaydı ve kalıcı bir çözüme ve bilimsel bir araştırmaya ihtiyaç vardı. Aynı zamanda en büyük sorunlardan biride özellikle beyaz çekirdekte albeniyi düşüren Leke sorunu idi. Bu bilimsel çalışma için Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı ve Fitapatoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz hocamıza ve Sn. Bayram Usta beye çiftçilerimiz adına çok teşekkür ederiz" dedi. - AKSARAY
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