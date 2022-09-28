CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk: 'Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yapılan Yolsuzluk Tahmin Edilen Rakamın Çok Üstünde'

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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