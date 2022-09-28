Aksaray'da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çokum Yaylasında, süt toplama kamyonunun altında kalan bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Osman Koyuncu, süt toplamak için geldiği yaylada manevra yapan F.K'nin kullandığı 68 EF 643 plakalı kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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