Son dakika haber: Aksaray'ın "Fatih amir"i polis sevgisiyle çevresine neşe saçıyor - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde polis hayranı 29 yaşındaki down sendromlu Fatih Mutlu, sempatik tavırları ve yaşama bağlılığıyla ilçe halkı ve esnafın gönlünde taht kurdu.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesinde ailesiyle yaşayan ve yörede "Fatih amir" olarak tanınan Fatih Mutlu, çocukluk yıllarından beri polis yeleği giyiyor.

Mutlu ailesinin dördüncü çocuğu olan Fatih, çok sevdiği polis kıyafetini üzerinden çıkarmıyor, trafik akışını kontrol eden polislere yardımcı oluyor.

Emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücülere uyarılarda bulunan "Fatih amir", polis sevgisiyle çevresine neşe saçıyor.

Sempatik tavırları ve yaşama bağlılığıyla ilçe halkı ve esnafın sevgilisi olan Fatih Mutlu'yu polis ekipleri de çok seviyor.

Eskil İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Muhammet Ateş, AA muhabirine, 2017'de Eskil'e tayininin çıktığını ve buraya gelince Fatih Mutlu ile tanıştığını anlattı.

İlçe halkının Fatih'i çok sevdiğini vurgulayan Ateş, "Vatandaşlar Fatih'i polis gibi karşılıyor ve sözünü dinliyor. Fatih bize çok yardımcı oluyor ve olmaya devam ediyor. Kendisini çok seviyoruz. Gerçek dostlar kesinlikle kromozom saymaz." diye konuştu.

"İlçemizin fahri amiri olarak tanınır ve herkes tarafından sevilir"

Fatih Mutlu'nun ailesine psikolojik danışmanlık hizmeti veren, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin müdürü Kadir Çeçen ise down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu söyledi.

Çeçen, şöyle konuştu:

"Erken ve sürekli eğitim ile beraber down sendromlu bireyler arkadaş edinebilir, okula gidebilir, iş edinebilir, hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler. Fatih kardeşimiz, ilçemizin fahri amiri olarak tanınır ve herkes tarafından sevilir. Eskil'e ayrı bir renk katan neşen veren Fatih kardeşimizi Eskil ilçesi olarak bağrımıza bastık ve değer veriyoruz. Fatih kardeşimiz, okulumuzda daha önceden eğitim almıştır ve şu anda trafik polisliği yapıyor, kendisini çok seviyoruz."

Mahalle muhtarı Zafer Yalvaç da Eskil'de herkesin "Fatih amiri" tanıdığını ve sevdiğini söyledi.

Fatih'in kalbi temiz bir insan olduğunu aktaran Yalvaç, "İlçede herkesin Fatih amirle çok anısı vardır. Çok değer verdiğimiz ve sevdiğimiz biri. Toplum olarak down sendromlu gibi özel kardeşlerimizi kazanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.