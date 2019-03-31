Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ünal Demircioğlu 780, MHP adayı Sadullah Er 757, İYİ Parti adayı Doğan Güvener 47 oy aldı.



-Demircioğlu'nun özgeçmişi-



1963 yılında Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamladı. Lise eğitimine Aksaray'da başlayan Demircioğlu, eğitimini Ankara Ulus Teknik Lisesi'nde bitirdi. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisiliği bölümünü okuyan Demircioğlu, İller Bankası Ankara Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 2014 yılından bu yana Güzelyurt Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demircioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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