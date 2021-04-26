Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı - Son Dakika

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. İlçede yollarda doluyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilçede bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre her hangi bir zararın oluşmadığı öğrenildi.

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