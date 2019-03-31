Aksaray'ın Sarıyahşi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Ünsal kazandı.

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Ünsal kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Ünsal bin 184, CHP adayı Eren Özdaş 500 oy aldı.



Ünsal'ın öz geçmişi -



1975 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde tamamladı.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Almanya'ya giden Ünsal, restoran işletti. 2009 yılından bu yana Sarıyahşi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ünsal, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.



Ünsal, evli ve beş çocuk babasıdır.

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