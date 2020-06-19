- Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı.
- Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı.
- Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › - Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı. - Son Dakika
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