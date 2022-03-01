Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

01.03.2022 13:05

- Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray'ın yüksek kesimlerinde başlaya kar yağışı etkisini sürdürüyor.

- Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

AKSARAY - Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray'ın yüksek kesimlerinde başlaya kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu mevsim Aksaray kent merkezinde 55 santim, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaşan kar yağışı nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte üreticilerin umudu oldu. Son 50 yılın en iyi yağışını alan Aksaray'da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı tarım arazilerini de yeniden beyaza bürüdü. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Aksaray Nevşehir Karayolu ve Hasan Dağı bölgesi gibi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Bu yıl kar yağışının sevindirici olduğunu belirten Ömer Atak (25), "Bu sene güzel yağış aldık. Bugün 1 Mart. 'Kazma kürek yaktırır' misali halen de yağış almaya devam ediyoruz. Bu yağışlar bizi çok mutlu etti. Güzel yağış aldık ve kuraklıktan yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Bu sene rabbime şükürler olsun iyi yağış oldu. tarım arazilerimiz, topraklarımız kar ve sularıyla çok iyi doydu. Bu yıl inşallah bereketli bir yıl olacak" dedi.

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Aksaray, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika


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